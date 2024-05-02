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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Mayıs celbi belli oldu mu? Mayıs ayı celbi açıklandı mı?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Mayıs celbi belli oldu mu? Mayıs ayı celbi açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, askerlik yerlerini bu ay öğrenecekler. Peki Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri nasıl öğrenilecek? İşte, detaylar…