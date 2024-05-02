Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Mayıs celbi belli oldu mu? Mayıs ayı celbi açıklandı mı?

Mayıs ayına girilmemizle birlikte askere gidecek olan gençler celblerin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden beklenen duyuru geldi. Söz konusu duyuruya göre yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, askerlik yerlerini bu ay öğrenilecek.
Silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemlerinin ardından askerlik yerleri mayıs ayında belli olacak.
Ayrıca askerlik yeri sorgulaması e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Peki, askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, tüm detaylar.
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 03 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.
Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.