Yalı Çapkını’nda dengeler değişiyor! Korhan ailesine yeni düşman geliyor

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını’nda dengeler değişiyor. Üçüncü sezona kadrosunu güçlendirerek devam eden dizide hikayeye son olarak eklenen isim şaşırttı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı, Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu sevilen dizi Yalı Çapkını, kadrosuna geçtiğimiz günlerde Abidi’nin annesi olarak Büyük Hanım dahil olmuştu.
Korhan ailesine düşmanlığı ile bilenen Büyük Hanım’ın yakını olarak dizinin hikayesine dahil olacak isim “Karan” karakterine hayat verecek.
YENİ DÜŞMAN “KARAN” GELİYOR
Seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin hikayesine “Karan” karakteriyle Armağan Oğuz dahil oldu.
Yeni bölüm fragmanında da yer alan, Karan karakteri, Abidin’in annesi Büyük Hanım’ın yakını olarak hikayeye katılıyor.
Korhanlara düşmanlığı ile dikkat çeken Karan, bela bir karakter olarak diziye yeni bir soluk katacak.