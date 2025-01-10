Haberler



Bilgi



Yalı Çapkını’nda dengeler değişiyor! Korhan ailesine yeni düşman geliyor

Yalı Çapkını’nda dengeler değişiyor! Korhan ailesine yeni düşman geliyor Star TV ekranlarının başarılı dizisi Yalı Çapkını’nda sular bir an olsun durulmuyor. Seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin kadrosuna yeni bir yüz daha katıldı. Korhan ailesinin düşmanları arasına bir yenisi daha eklendi.