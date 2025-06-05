Yamaha 352 bin aracını geri çağırıyor! Kaza riski var…

Haber Merkezi
Yamaha, ciddi bir güvenlik riski nedeniyle dünya genelinde 352 bin golf arabasını geri çağırma kararı aldı. Açıklama, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu aracılığıyla yapıldı.
Geri çağırmanın nedeni ise gaz pedalındaki potansiyel bir arıza. Tespitlere göre, sürücü gaz pedalına basmayı bıraktığında, pedal yayı bazen görevini yapamayarak boşta kalabiliyor.
Bu durum, aracın durmaması gibi tehlikeli sonuçlar doğurabileceği için çarpışma riskini artırıyor.
Geri çağırma, şu modelleri kapsıyor:
- 2016 model yılı Drive Gas/Electric
- 2017–2024 model yılları Drive 2 Gas/Electric
- 2016–2018 model yılları Adventurer
- 2019–2024 model yılları UMAX
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YAPILACAK
Yamaha, söz konusu araçlardaki pedal geri dönüş yayı tertibatını ücretsiz olarak değiştireceğini duyurdu. Araç sahiplerine, en yakın Yamaha yetkili servisine başvurmaları öneriliyor.