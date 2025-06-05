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Yamaha 352 bin aracını geri çağırıyor! Kaza riski var…

Yamaha 352 bin aracını geri çağırıyor! Kaza riski var… Yamaha, ürettiği bazı golf aracı modelleri için çarpışma riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Potansiyel tehlike içeren araçlar ücretsiz olarak kontrol edilecek ve gerekli parçalar değiştirilecek.