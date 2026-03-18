Yapay zekadan Liverpool-Galatasaray tahmini: İşte turu getirecek skor

Futbolseverlerin kalbi bu akşam İngiltere’de, Anfield Road’da atıyor.

Temsilcimiz Galatasaray, ilk maçta RAMS Park’ta 1-0 mağlup ettiği dünya devi Liverpool karşısında tur biletini cebine koymak için sahaya çıkıyor.

Milyonlarca futbolseverin kilitlendiği dev maç öncesi yapay zeka muhtemel sonucu belirledi.

YAPAY ZEKADAN SKOR TAHMİNİ

Yapay zeka Gemini’ye göre, maçın en olası sonucu beraberlik veya tek farklı Liverpool galibiyeti. Ancak beraberlik olsa bile toplam skorda üstünlük temsilcimizde kalıyor.

Gemini’nin tahmin ettiği skor: 1-1

TUR İHTİMALLERİNİ GÜNCELLEDİ

Galatasaray'ın turu geçme ihtimali: %58

Liverpool'un turu geçme ihtimali: %42

Maçın uzatmalara gitme ihtimali: %18

Maçın Liverpool tarafından kazanılması (ama elenmesi): %35