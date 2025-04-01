Yapay zekanın yerini alamayacağı meslekler belli oldu! İşte, paraya doyacak 10 meslek…

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Yapay zeka ve otomasyon hızla gelişirken, pek çok sektörde iş gücünün nasıl etkileneceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Kimi mesleklerin makineler tarafından devralınması an meselesiyken, bazı meslekler ise insan dokunuşuna ve duygusal zekaya duyduğu ihtiyaç nedeniyle yapay zekaya karşı en dirençli alanlar olarak öne çıkıyor.

Fransa merkezli pazarlama ajansı Eskimoz, farklı meslekleri insan etkileşimi gerekliliği ve otomasyon olasılığı açısından inceledi.

Araştırma sonucunda, en az risk taşıyan 10 meslek belirlendi. Listede, yaratıcılık, duygusal zeka ve sosyal becerilere dayalı işler başı çekiyor.

YAPAY ZEKA BU MESLEKLERİN YERİNİ ALAMAYACAK

10- Grafik Tasarımcı

9- Endüstriyel Üretim Yöneticileri: İnsan Etkileşimi ve Problem Çözme

8- Uyumluluk Görevlileri: İnsan Etkileşimi ve Hukuki Zorluklar

7- Mimarlık ve Mühendislik Yöneticileri: İnsan ve Teknik Etkileşim

6- Eğitim ve Gelişim Uzmanları: İletişim ve İnsan Bağlantıları

5- Birinci Basamak Denetçiler ve İdari Destek Çalışanları: İnsan Yönetimi Becerileri

4- Genel ve Operasyon Yöneticileri: İnsan Katılımı ve Etkileşimi

3- İnsan Kaynakları Yöneticileri: Empati ve İnsan Etkileşimi

2- Tıbbi ve Sağlık Hizmetleri Yöneticileri: Duygusal Destek ve İnsan İletişimi

1- Avukatlar: Hukuki Analiz ve Karar Verme Yeteneği