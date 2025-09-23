Yapı Kredi geri ödemesiz 20 bin TL nasıl başvurulur? Bugün son... Yapı Kredi'den yeni müşterilerine özel 20.000 TL fırsatı, vatandaşların dikkatini çekti. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, nasıl ödeme alacağını araştırıyor. İşte kampanya detayları...