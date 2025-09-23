Yapı Kredi geri ödemesiz 20 bin TL nasıl başvurulur? Bugün son...

Yapı Kredi, müşterisi olmak isteyenlere özel avantajlı bir kampanya başlattı.
22-23 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak uygulama kapsamında, Yapı Kredi Mobil üzerinden “SINIRSIZ20BIN” kodunu kullanarak müşteri olanlara, toplamda 20.000 TL’ye varan geri ödemesiz avans sağlanacak.
Kampanyadan yararlanmak için şubeye gitmeye gerek yok, tüm adımlar mobil uygulama üzerinden tamamlanacak.
Kazanılan tutarlar, 10 Ekim 2025 tarihine kadar müşterilerin hesaplarına yansıtılacak.
Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilecek. Yapı Kredi, kampanyanın koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.
BAŞVURU KOŞULLARI
Katılmak isteyenlerin Yapı Kredi Mobil’den müşteri olma adımlarını “SINIRSIZ20BIN” kodunu girerek tamamlaması gerekiyor.
Kod kullanılmadan yapılan başvurular kampanya dışında kalacak.
Yeni kredi kartı başvurularının bankadan onay alması şart koşulurken, kartın açık ve kullanıma hazır olması gerekiyor.
3 KALEMDE 20 BİN TL
100 TL Worldpuan: İlk kez Yapı Kredi Mobil’den müşteri olanlara debit karta yüklenecek.
1.000 TL nakit: Yeni kredi kartı başvurusunu onaylatan müşterilere kartlarına yüklenecek.
19.000 TL nakit avans: Sınırsız Hesap açıp mevduat yatıran müşterilere sağlanacak.