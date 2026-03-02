Kuveyt'te düşen ABD uçağının pilotuna Kuveytliler meydan dayağı attı

United States Central Command (CENTCOM), sabah saatlerinde Kuveyt hava sahasında yaşanan olayda, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait üç adet F-15E Strike Eagle savaş uçağının dost ateşi sonucu düştüğünü açıkladı.

Uçakların Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından “yanlışlıkla” vurulduğu belirtildi.

MÜRETTEBAT SAĞ KURTULDU

Açıklamaya göre uçaklarda bulunan altı kişilik mürettebatın tamamı fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrıldı.

Pilotların güvenli şekilde kurtarıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Olayın ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, düşüş anına ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Paylaşılan videolarda bir pilotun paraşütle kontrollü şekilde yere indiği görülüyor.

KUVEYTLİLERDEN ABD'Lİ PİLOTA MEYDAN DAYAĞI

Sabah saatlerinde Kuveyt'te F-15 olduğu tahmin edilen ABD savaş uçaklarının düşmesine yönelik görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.

Görüntülerde pilotun kendini düşen jetten fırlattığı ve paraşütle güvenli şekilde yere indiğini görüldü.

Ancak daha sonrasında yerde Kuveytli vatandaşların eline düşen ABD'li pilot meydan dayağına maruz bırakıldı.

Kuveyt vatandaşları, aralarına aldıkları savaş uçağı pilotunu evire çevire dövdü.

Kimliği belirlenemeyen bazı kişilerin de pilotu vatandaşların elinden almak için çaba harcadığı görüntülere yansıdı.

O anlar ise yine Kuveytli bir vatandaş tarafından kayda alındı.