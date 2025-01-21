Yargı’nın yıldızı o diziyle geri dönüyor! Ekranların tozunu attıracak

Haber Merkezi

Kanal D ekranlarının uzun soluklu yapımları arasında yer alan ve Emmy Prestij Ödüllü dizisi Yargı’da hayat verdiği Tuğçe karakteriyle oyunculuğuna hayran bırakan Merve Ateş yeni bir diziyle setlere dönemeye hazırlanıyor.

Yargı’da sergilediği başarılı oyunculuğunun ardından hafızalarda derin bir iz bırakmayı başaran Ateş, birçok usta ismin yer aldığı diziyle seyirciyi büyülemeye dönüyor.

Yeteneği ile adından kısa süre içinde bahsettirmeyi başaran genç oyuncu Ay Yapım tarafından ATV ekranları için hazırlanan o diziyle el sıkıştı.

EKRANLARIN TOZUNU ATTIRACAK!

Yargı dizisinin son sezonundaki başarılı oyunculuğu ile takdir toplayan genç yıldız Merve Ateş, ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan “Yeni Bir Gün” adlı diziyle setlere dönüyor.

İngiliz “Keeping Faith” dizisinden ülkemize “Yeni Bir Gün” ismiyle uyarlanan dizide Ateş, Nehir (Ezgi Mola) ve Serdar’ın (Salih Bademci) kızları Deniz’e hayat verecek.

Ocak başında sete çıkacak dizide Ezgi Mola, Merve Ateş ve Salih Bademci’ye Berkay Ateş (Tuna), Nur Sürer (Güngör), Şükran Ovalı (Özlem) Melisa Doğu (Suzan), Elçin Afacan (Melike) gibi başarılı isimlerde eşlik edecek.