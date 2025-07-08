Yarı final başlıyor: Fluminense - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ CANLI İZLE

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçları başlıyor.

Güney Amerika temsilcisi Fluminense ile İngiltere’nin köklü takımlarından Chelsea, final biletini kapmak için sahaya çıkıyor.

İki güçlü ekipten biri, finalde Avrupa devleri Paris Saint-Germain (PSG) ile Real Madrid’in kazananıyla karşılaşacak ve dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Futbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi kaçırmamak için maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.

Peki, Fluminense - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte detaylar ve muhtemel 11’ler…

FLUMINENSE - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Fluminense ile Chelsea, 8 Temmuz Salı akşamı (bu akşam) kozlarını paylaşacak.

New Jersey’de bulunan MetLife Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 22.00’de başlayacak.

Bu önemli mücadele, futbolseverlere TRT 1 ekranlarından ve Tabii dijital platformundan canlı olarak aktarılacak.

MUHTEMEL 11’LER

Chelsea: Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Nkunku; Pedro

Fluminense: Fabio; Ignacio, Silva, Rene; Xavier, Hercules, Bernal, Nonato, Fuentes; Arias, Cano

FLUMINENSE - CHELSEA MAÇI CANLI İZLE