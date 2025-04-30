Yarısı Bizden Kampanyası 2025: Devlet hibesi ne kadar, kaç TL? İstanbul'a müjde...

Yağmur Uçar

İstanbul'da kentsel dönüşüm vakti...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuruların devam ediyor.

Özellikle 23 Nisan'daki 6.2'lik depremin akabinde kampanyaya ilgi iyice arttı.

Evini kentsel dönüşüme sokmak isteyen vatandaşlar, alacakları hibe ve yardım miktarını merak etti.

Bu kapsamda, "Yarısı Bizden devlet desteği ne kadar, kaç TL" soruları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da gelen destek arttırma müjdesi ile net tutarlar belli oldu.

İşte kampanya detayları...

YARISI BİZDEN DEVLET DESTEĞİ 2025

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için başlatılan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında desteklerin artırıldığını açıkladı.

Buna göre, konutlarda kentsel dönüşüm için hibe miktarı 700 bin liradan 875 bin liraya, kredi desteği 700 bin liradan 875 bin liraya, taşınma yardımı ise 100 bin liradan 125 bin liraya yükseltildi. Böylece İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarı 1,5 milyon liradan 1 milyon 875 bin liraya çıkarılmış oldu.

İş yerleri için ise hibe ve kredi miktarı ayrı ayrı 350 bin liradan 437 bin 500 liraya, taşınma desteği de 100 bin liradan 125 bin liraya çıkartıldı.

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