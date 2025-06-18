Haber Merkezi

Yastıklar, ev tekstilinde en çok kullanılan ancak en az temizlenen parçalar arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre özellikle Haziran gibi sıcak aylarla birlikte yastıklarda ter, toz ve polen birikimi hızla artıyor.

Bu da yalnızca kötü kokulara değil, aynı zamanda akne, cilt tahrişi ve alerji gibi sağlık sorunlarına da davetiye çıkarıyor.

Uzun süre temizlenmeyen yastıklar zamanla sararıp hijyen açısından risk oluşturabiliyor.

Ancak evde kolaylıkla uygulanabilecek basit bir yöntemle, bu sarı lekelerden kurtulabilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE 1 ÇAY KAŞIĞI EKLEYİN

Uzmanlar, yıkama öncesi sararmış veya lekeli bölgelere az miktarda bulaşık deterjanı sürülmesini ve 10-15 dakika beklenmesini öneriyor.

Eğer yastığınızın etiketinde makinede yıkanabilir ibaresi varsa, çamaşır makinesine güvenle yerleştirebilirsiniz.

Deterjan gözüne karbonat ve çamaşır deterjanı ekleyin.

Yumuşatıcı gözüne beyaz sirke koyun.

Tambura yaklaşık bir çay kaşığı bulaşık deterjanı dökün. Sıcak suyla yıkayın ve ekstra durulama döngüsü eklemeyi unutmayın. Bu yöntemle sararan yastıklarınız yeniden beyaz olacak.