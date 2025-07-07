Yatırımcılara müjde: 50 bin TL yetiyor! Başvuran tapuyu alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak, Türkiye genelindeki taşınmazları uygun fiyatlarla yatırımcılara sunmaya devam ediyor.

Yayımlanan ilanlarda, arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi farklı türdeki taşınmazlar satışa çıkıyor.

İhalelerle satışa sunulan bu taşınmazlar, yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor.

Milli Emlak’ın geniş portföyü sayesinde farklı bölgelerde, çeşitli büyüklükte ve kullanım amaçlarına uygun taşınmazlara ulaşmak mümkün oluyor.

Satışa çıkarılan taşınmazlar, hem ekonomik yatırım arayanlar hem de tarım veya konut amaçlı arazi sahibi olmak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor.

50.000 TL'YE ARSA SATIŞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak, yatırımcılar için yeni bir ihale duyurusu yaptı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 629,39 metrekare büyüklüğündeki arsa, 50.000 TL tahmini bedelle ihaleye çıkıyor.

İhale, 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.10’da yapılacak. Katılım için 15.000 TL teminat bedeli yatırılması gerekiyor.

Bölgedeki uygun fiyatlı arazi arayışında olanlar için kaçırılmayacak bu fırsat, yatırımcıların dikkatini çekecek.