Hüseyin Topuz

Havaların ısınmasıyla birlikte bahçeler ve balkonlar yeniden renklenmeye başlıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğa canlanıyor, rengarenk çiçekler sokakları ve bahçeleri süslüyor.

Çiçek yetiştirmeyi sevenler için en merak edilen konulardan biri ise “Hangi çiçek hangi ayda ekilir?” sorusu oluyor.

Bitkilerin sağlıklı gelişimi ve uzun ömürlü çiçeklenme için mevsime uygun türlerin seçilmesi büyük önem taşıyor.

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ekilebilecek çiçek türleriyle siz de yaşam alanlarınıza yazın enerjisini taşıyabilirsiniz.

Peki, yaz ayında hangi çiçekler ekilir? İşte ay ay çiçek ekimi takvimi…

Yaz aylarında ekilebilecek çiçekler

Yaz mevsimi boyunca toprağın sıcaklığı ve güneşin etkisiyle birçok çiçek türü sağlıklı şekilde yetiştirilebiliyor.

Özellikle kadife çiçeği, petunya, begonya, kırmızı sardunya, zinya (kırmızı yıldız) gibi yazlık çiçekler, bu dönemde toprakla buluşturulabiliyor.

Mayıs

Baharın tam anlamıyla hissedildiği Mayıs ayı, çiçek ekimi için en uygun dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle lavanta, ortanca, krizantem, yıldız çiçeği, karanfil, petunya gibi türler Mayıs ayında ekildiğinde hızlıca kök salarak yaz boyunca göz alıcı çiçekler açıyor.

Haziran

İlkbaharın son döneminden kalan serinlik sayesinde, kozmos, yıldız çiçeği ve aslanağzı gibi çiçekler ekime uygundur.

Temmuz

Sıcak havalara dayanıklı olan kadife çiçeği, petunya ve cinya, Temmuz ayında rahatlıkla ekilebilir.

Ağustos

Yazın son ayı olması nedeniyle, kısa sürede çiçek açan türler tercih edilmelidir. Karanfil, şebboy ve yaz menekşesi gibi türler bu ay için idealdir.

Uzmanlar, her çiçek türünün kendi iklim ve toprak koşullarına göre ekilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Doğru zamanda yapılan ekim, bitkinin hem daha sağlıklı büyümesini sağlıyor hem de çiçeklenme süresini uzatıyor.

Bu nedenle çiçek severlerin, ekim takvimine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.