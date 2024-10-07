Yemeklerden önce mi, sonra mı yoksa yemek yerken mi? İşte, en doğru su içme zamanı... Vücudumuzun en temel ihtiyaçları arasında su ilk sırada yer alır. Gün içerisindeki su tüketimi oldukça önemliyken birçok kişi yemekle birlikte mi yoksa öncesi veya sonrasında mı tüketilmesi gerektiği belli oldu.

Haber Merkezi

Yaşamın temel kaynağı olan suyun gün içerisinde en az 2 litre tüketilmesi gerektiği ile ilgili birçok uyarı ile karşı karşıya kalırız.

Vücut ısısının düzenlenmesinde, besinlerin ve oksijenin hücrelere transferinde, toksinlerin yok edilmesinde ve cilt ile iç organların neminin korunmasında rol oynayan suyun doğru zamanlarda tüketilmesi de oldukça önemlidir.

Özellikle sindirim sistemine olan yardımı nedeniyle yemekle birlikte tüketimi en büyük soru işaretleri arasında yer alır. Uzmanlar suyun yemekle birlikte mi yoksa öncesinde veya sonrasında mı tüketilmesi gerektiği konusunda bilgilendirdi.

EN DOĞRU ZAMAN...

Tüketilmesi gereken su miktarı hakkındaki uyarıların yanında sadece ne kadar su içtiğimiz değil, ne zaman içtiğimiz de önemlidir. Çünkü su tüketiminin zamanlaması sindirim üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan uzmanlar en doğru zamanın yemeklerden önce olduğunu aktardılar.

Yemek yemeden 20-30 dakika önce bir bardak su içmek, sindirim sisteminin yiyecek alımına hazırlanmasına yardımcı olur. Su, midede sindirim enzimlerinin salgılanmasını uyararak sindirimi kolaylaştırır.

Ayrıca su, kilo kontrolüne yardımcı olan doğal bir iştah bastırıcı görevi de görebilir. Araştırmalar, yemeklerden önce içme suyunun yemek sırasında kalori alımını azaltmaya yardımcı olabileceğini ve bunun da kilo vermeye çalışanlar için faydalı olabileceğini gösteriyor.

NOT: Yemekten önce içilmesi her ne kadar faydalı olsa da suyun yemeğin hemen öncesinde çok fazla içilmesi mide asidini sulandırabilir ve dolayısıyla sindirim sürecini yavaşlatabilen etkilere sebep olabileceğinden doğru miktarda içilmesi önemlidir.