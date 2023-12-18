Yemeksepeti’nin sahibi Delivery Hero Türkiye’deki ofisini kapatıyor! Alman yemek teslimat şirketi olan Delivery Hero şok eden bir karar aldı. Deilvery Hero’nun Türkiye’de bulunan ofisini kapatacağı ortaya çıktı. İşte detaylar…

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Almanya merkezli halka açık bir çevrimiçi gıda dağıtım hizmeti veren Delivey Hero şok eden bir karar ile Türkiye’den çelkilme kararı aldı.

Delivery Hero, Türkiye’de bulunan küresel teknoloji merkezini kapatacağını bildirdi. Şirketin İstanbul’da bulunan ofisinde yaklaşık 200 çalışanın olduğu biliniyor.

İşten çıkarmalar yaşanacak...

Şirketin 2024 yılının ikinci yarısına kadar kendisine hizmet veren 200 çalışanın işten çıkaracağı öğrenildi.

Delivery Hero’nun İstanbul ofisini kapatma kararı Yemeksepeti’nin operasyonlarında herhangi bir değişiklik yaratmayacak.

Türkiye’nin yanı sıra şirkte aynı zamanda Tayvan’da bulunan teknoloji ofisini de kapatacağını duyurdu. Önümüzde ki günlerde ise şirketin Berlin’deki genel merkezi de dahil olmak üzere global iş gücünde yüzde 13 daralmaya gireceği belirtiliyor.

Delivery Hero CEO'sundan açıklama...

Habertürk'ün ulaştığı Delivery Hero CEO'su Niklas Östberg'in çalışanlarına gönderdiği bilgilendirme mailinde, teknoloji merkezini kapatma kararının 'verimlilik' gerekçesi ile alındığı kaydedildi.

Şirketin CEO'su Östberg imzasıyla gönderilen mailde, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, küresel ekiplerimiz ve Berlin genel merkezimizdeki işlevleri desteklemek için personel sayısında ayarlama yapmanın yanı sıra, Türkiye ve Tayvan'daki iki küresel teknoloji merkezimizi kapatma yönünde zor bir karar aldık. Değişiklikler, daha az ama daha iyi şeyler yapma ve uzun vadeli büyüme potansiyelimizden ödün vermeden ana platformumuzun ve hızlı ticaret işlerimizin verimliliğini ve kalitesini artırma tutkumuzla uyumludur. Karar, önümüzdeki yıla ilişkin stratejik planlarımız doğrultusunda, temel hedef ve önceliklerimize odaklanabilmemizi sağlamak amacıyla alındı" ifadeleri yer aldı.

Şartlar zorlayıcı hale geldi...

Ayrıca sektör için şartların giderek zorlayıcı hale geldiğini de vurgulayan Östberg, "Ekonomik açıdan sürdürülebilir ve kârlı bir iş kurmak amacıyla, organizasyon genelinde verimlilik sağlamamız gerekiyordu. Son birkaç yıldır gördüğümüz gibi, bu bazen fonksiyonların yerinin değiştirilmesi, çalışan sayısının ayarlanması veya operasyonların durdurulması anlamına geliyor. Zorlu pazar rekabeti ve makroekonomik faktörlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Artık bu durumu en iyi şekilde ele alacak şekilde kendimizi konumlandırıyoruz" dedi.