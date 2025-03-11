Yeni emekliler ikramiye alacak mı 2025? SGK'dan açıklama...

Yağmur Uçar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2018 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere ve diğer hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödemesi yapıyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın mart ve nisan aylarına denk gelmesiyle, emekli olanların ikramiye alıp almayacağı gündem oldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiye tutarını yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak, 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartıyoruz." dedi.

Emekli olacak olan vatandaşlar, bayram öncesi ikramiye alabilecek mi merak edildi.

Konuya ilişkin detaylar ise SGK açıklaması ile belli oldu. İşte ayrıntılar...

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALACAK MI 2025

SGK'nın belirlediği kurallara göre, emeklilik başvurusu yapan kişilere maaşları, başvurularını izleyen ayın başında bağlanır.

Örneğin, şubat ayında başvuran bir kişi mart ayında maaş almaya başlar. 31 Mart 2025 tarihine kadar emeklilik başvurusu yapan kişiler, 1 Nisan itibarıyla maaşlarını alacaklar.

Bu tarihlerde maaş bağlanan kişiler, Ramazan Bayramı'nın içinde olduğu nisan ayında maaş aldıkları için bayram ikramiyesinden faydalanacak.

Ayrıca, ödeme tarihi sonrasında maaş bağlanan kişiler de ikramiye almaya hak kazanır.