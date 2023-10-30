Yeni evleneceklerin dikkatine! Bunları yapmazsanız evliliğiniz bitebilir... Evlilik iki insanın bir yuva kurmasıdır. Fakat evlilik sadece birkaç adımla kolayca halledilemeyecek kadar da önemli ve dikkat edilmesi gereken bir yoldur. Evliliğin geleceği için evlenecek olan kişilerin yapması gereken bazı testler vardır ve bu testler hayati önem taşır. Bu yazımızda testlerin önemini ele aldık...

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Her insan yetişkin olduğu ve hayata karşı kendini hazır hissettiği dönemlerde evlilik düşünmeye başlar ve o yönde planlar yapar. Evliliğe ruhsal ve maddi olarak hazır hissedildiğinde de evlilik işlemleri başlar.

Evlilik süreci zaman zaman yıpratıcı da olsa birbirlerini seven çiftler için oldukça güzel anılar biriktirilen bir yoldur.

Bütün bunların yanında evlenmek sadece ruhen veya maddi olarak hazır olmak ile gerçekleştirilen kolay bir adım değildir çünkü bu durum tek başına yeterli olmaz.

Evlenmeden önce yapılması gereken en önemli şeylerden biri de evliliğin geleceği için bazı testleri erkenden yapmaktır.

Bu testlerin sonuçları hayatınızı etkileyecek kadar önemlidir ve ona göre yol almanız gerekir.

4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 136. Maddesi gereğince bu testleri yapmak ve sağlık kontrollerini tamamlamak zorunludur.

Evlilik öncesi tarama neden yapılır?

Evlenecek çiftlerin sağlık açısından da uyumlu olması evliliğin gelceği için son derece önemlidir. Evlilik sadece iki kişi ile sınırlı kalmayarak zamanla çocuk dünyaya getirme isteği doğrultusunda adımlar atılabilir işte tam da bu noktada doğabilecek çocukların sağlığı da düşünülerek bu testler önem kazanır.

Sağlık açısından uyumsuz ve aynı zamanda genetik problemler ya da hastalıklar yaşayan çiftlerin çocukları da bu durumdan ciddi oranda etkilenir.

Yapılacak testlerle çiftlerin sağlık durumları belirlenir ve çocukların yaşayabileceği problemler üzerine tedaviler düşünülür ve yol alınır.

Evlilik öncesi tarama testlerinin önemi

Akraba evlilikleri ülkemizde maalesef çoktur ve bu yüzden bu evliliklerde çocukların hastalıklı doğma oranı yüksektir.

Akdeniz anemisi ve orak hücreli anemi de çocuklara kalıtımla geçtiği için testler bu durumun risk yüzdesini belirlemeye yardımcı olur.

HIV, Hepatit B ve C virüsleri hayati tehlikeye sebep olan virüslerdir. Bu enfeksiyonlar kan, cinsel yol ve vücut sıvısı ile bulaşabilir.

Bazı insanlar taşıdıkları virüslerden haberdar olmadıkları için bu hastalıklar sadece çocuk sahibi olunacağı zamanlar da ortaya çıkabilir.

Bu hastalıklara sahip olduğu bilinen insanlarla evlenmek hastalıklı çocuk sahip olma riskini yükseltmektedir.

Bütün bunların yanı sıra erken tanı ile virüs taşıyan kişiler doktorla beraber uygun tedavi izleyerek risk durumlarını en aza indirgeyebilirler.

Evlilik testleri geçmişte veya güncel olarak hastalık taşınıp taşınmadığını gösterir. Kişiler evlenmeden bu testleri yaptırırlarsa gelecekte bebek sahibi olunduğu zaman bebeğin hastalık sahibi olma riski veya komplikasyon sahibi olması engellenir.

Yasal olarak zorunlu kılınan bazı testler

1) HIV enfeksiyonları(AIDS) : Anti HIV Testi

2) Hepatit B taraması için :HbsAg Testi

3) Hepatit C taraması için : Anti HCV Testi

4) Sifiliz (Frengi) için : VDRL Testi

HIV/ AIDS testi

HIV adı verilen virüs bulaşıcı AIDS hastalığıdır.

Cinsel ilişkiyle, kanla veya anneden bebeğe geçerek bulaşır. Sadece bu üç yolla bulaşması mümkündür.

Korunmasız cinsel ilişki ile bulaşan bu virüs sağlıklı olan kişiye de cinsel organ yoluyla bulaşır.

HIV bulaştığı vücudun sağlık sistemini ve direncini yok ederek her hastalığa karşı savunmasız bir hale getirir.

Vücudu savunmasız bırakan bu virüs en ufak ve basit herhangi bir enfeksiyonun bile kişiyi ölüme götürmesine sebep olur.

Hepatit B

Hepatit B karaciğerin iltihap olmasına sebep olan virüstür.

Bu virüs tıpkı HIV gibi kan, cinsel ilişki ve tükürük yoluyla bulaşır.

Deride bulunan en ufak bir çizikten çatlaktan bile bulaşma ihtimali yüksektir.

Bütün bunların yanı sıra genel olarak en çok cinsel yol ile bulaşmaktadır.

Türkiye’de yaygın olan bir hastalıktır.

Tedavi edilmezse veya tanı konulamazsa ciddi hasara yol açar.

Hepatit C

Kan yoluyla bulaşarak karaciğerde hasara sebep olan Hepatit C ciddiye alınması gereken bir enfeksiyondur.

Hepatit C kolay tanı alabilen bir rahatsızlık değildir. Kronik enfeksiyon karaciğerde yara oluşumu gibi rahatsızlıklara olanak sağlayabilir.

Aynı zamanda ölümcül kanamalara sebep olarak karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri gibi rahatsızlıklar meydana gelebilir.

Sifiliz-Frengi testi

Test Frengi teşhisi için yapılır ve virüsü bulaşıcıdır.

Sifiliz cinsel temasla veya yara üzerinden bulaşır. Sifiliz cinsel yolla bulaşan zührevi bir hastalıktır. 6-12 haftada gelişerek baş ağrısı, ateş, boğaz ağrısı gibi ciddi belirtiler ile kendisini göstermeye başlar. 6 ay kadar bir sürede vücuda yerleşir ve kan yoluyla dağıldığı için hayati risk oluşturur.

Evlenmeden önce bu testleri ve uygulamanız gereken adımları araştırarak uygulamanız evliliğin devamlılığı için son derece önemlidir.

Sağlıkla kalın!