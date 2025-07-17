Yeni Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman? 2025-26 başvuru tarihleri... Green Card için ABD çekilişine katılmak isteyenler, yeni başvuru tarihlerini gündeme taşıdı. Green Card, ABD'de yaşamak isteyenler için resmi imkanlar sunuyor. Peki; Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte yeni tarihler...