Yeni Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman? 2025-26 başvuru tarihleri...

ABD'de yaşama ve çalışma hayali kuran milyonlarca kişi, Green Card başvuru tarihlerini yakından takip ediyor.
Her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (Diversity Visa Lottery) ile Amerika Birleşik Devletleri, belirli ülkelerden başvuru yapan kişilere yasal göçmenlik hakkı tanıyor.
Green Card sahibi olan kişiler, ABD vatandaşı olmadan pek çok hakka sahip olur; yasal şekilde çalışabilir, seyahat edebilir ve sonrasında vatandaşlığa başvurabilir.
Peki; 2025 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...
YENİ GREEN CARD BAŞVURULARI 2025
Green Card çekiliş başvuruları her yıl Ekim ayında başlar ve Kasım başında sona erer.
2024 yılında düzenlenen DV-2026 çekilişi, 2 Ekim - 7 Kasım 2024 tarihleri arasında yapıldı.
2025 başvuruları (DV-2027) ise büyük ihtimalle Ekim 2025’te başlayacak.
Resmi duyuru, ABD Dışişleri Bakanlığı’na ait olan dvprogram.state.gov adresinden yapılır.
NASIL BAŞVURULUR
dvprogram.state.gov adresine giriş yapın
Online başvuru formunu dikkatlice doldurun
Doğru ve güncel biyometrik fotoğrafınızı yükleyin
Başvuruyu tamamladıktan sonra çıkan onay numarasını saklayın
Başvurular bittikten sonra sonuçlar Mayıs ayında açıklanır