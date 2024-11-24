Yağmur Dinç

Otomobil sektöründe devrim yaratacak bir kanun gündemde...

Hurda ve yaşı büyük araçlar için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu.

Teklif, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından Özel Tüketim Vergisi kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin verildi.

Teklifte, aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

HURDA ARAÇ TEŞVİK TEKLİFİ

Kamuoyunda "hurda araç teşviki" olarak bilinen kanun 25 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sağlıyor.

Teklifte, ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerekçe olarak gösterilirken, "TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Yine TÜİK' göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'Iik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır." denildi.

Kanun aynı zamanda ticari araçları da kapsayacak.

İLK KEZ 2003'TE UYGULANDI

Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı.

Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı.

Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.