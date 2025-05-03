Yağmur Uçar

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor...

Önce güven kazanan ve ardından vatandaşı maddi manevi zarara sokan çeteler, yine WhatsApp'a dadandı.

Son zamanlarda pek çok vatandaş, tanımadığı bir numaradan “Numaram değişti” şeklinde gelen mesajlarla kandırılmaya çalışılıyor.

Mesajlarda genellikle, “Merhaba, telefonum bozuldu, bu benim yeni numaram.” Kendisini bir yakınınız gibi tanıtan kişi, örneğin “Kredi kartıma ulaşamıyorum, sen benim yerime faturayı öder misin?” ya da “Şu an hesaba erişemiyorum, IBAN gönderiyorum” gibi bahanelerle yardım istiyor.

EMİN OLUN

Bu yöntem, özellikle sosyal medya hesapları açık olan kişilerde daha etkili oluyor.

Tanımadığınız bir numaradan mesaj aldığınızda, mesajın sahibi olduğunu iddia eden kişiyi eski ve kayıtlı numarasından arayarak durumu doğrulamanız öneriliyor.