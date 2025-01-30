Yetkili servis uyardı! Buzdolabına magnet asmak bakın nelere yol açıyormuş

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Evlerin demir taşları arasında yer alan buzdolapları teknolojinin gelişmesiyle birlikte giderek daha işlevsel bir hal almış durumda.

Gün geçtikçe daha işlevsel hale gelen buzdolapları yüzeyleri ise hemen herkes tarafından magnetlerle süslenir.

Rengarenk bir görüntü sunan bu mıknatıslı magnetler meğer buzdolabının yüzeyinde yapıştığında sanıldığı kadar masum değilmiş.

Zaman zaman başka bir şehirden alınmış seyahat hatıraları, fotoğraflar ya da düğün ve nişan şekerleri gibi birçok çeşitteki magnetler bakın buzdolaplarınıza nasıl zararlar veriyormuş.

YETKİLİ SERVİS UYARDI

Uzun yıllardan beri biriktirilen magnetler buzdolabı yüzeyinde her ne kadar renkli bir görüntüye olanak sağlıyor olsa da son yıllarda üretilen ve akıllı cihaz kapsamına giren buzdolaplarında çeşitli sorunlara neden olabiliyormuş.

Yeni sistemlerle donatılan buzdolaplarının yüzeyine asılan magnetlerde yer alan mıknatıs miktarı, buzdolabının devrelerinin bozulmasına yol açabiliyormuş.

Deneyimli servis ustaları, sık sık arızalanan buzdolaplarının çoğunlukla magnetlerle kaplı olduğuna dikkat çekiyor. Servis ustaları, magnetlerin ürünün performansını düşürdüğü ve arızalanmasına neden olduğu konusunda uyarıyor.

Bu nedenle buzdolabı yüzeyinde bulunan magnetleri çıkartmanız buzdolabınızın performansının düşmesinin ve arızalanmasının önüne geçmenizde yardımcı olacak.