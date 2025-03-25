Yıllardır bedavaydı; Artık 1000 TL ödenecek...

Yağmur Uçar

UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan Fuji Dağı, Japonya'nın simgesi ve turistlerin en çok görmek istediği yerlerin başında geliyor.

Ancak milyonlarca turistin akımına uğrayan dağ, son dönemlerde "çöp dağı" olarak anılmaya başladı.

Fuji Dağı'na ev sahipliği yapan Şizuoka ve Yamanaşi vilayetleri, turistlerin ilgisini dengelemek için bu yıl temmuzdan eylüle kadar sürecek tırmanış sezonu için yeni kurallar getirdi.

ZAMLANDI

Bunlardan ilki Fuji'ye tırmanmak isteyenlerin dört bin yen (bin 13 lira) giriş ücreti ödemesinin gerekmesi.

Ayrıca turistlerin önceden internetten rezervasyon yaptırması gerekiyor çünkü dağa günde yalnızca dört bin ziyaretçinin geçmesine izin verilecek.

Bu yıl turistlerden istenen ücret, "turist vergisi"nin uygulanmaya başladığı 2024'te belirlenen fiyatın iki katına tekabül ediyor.