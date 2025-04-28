Yılların tatlıcısı sırrı verdi: 3 kaşık ekleyince kazandibi tam kıvamında oluyor

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Türk mutfağının gözde tatlılarından biri olan kazandibi, yumuşacık dokusu ve hafif yanık yüzeyiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

Bu eşsiz lezzeti evde mükemmel şekilde yapmak isteyenler için, 40 yıllık tecrübeye sahip bir tatlı ustasından altın değerinde bir tarif geldi.

Geleneksel yöntemlerin modern mutfaklara uyarlanmış haliyle sunulduğu tarifte, malzeme seçiminin ve doğru pişirme tekniklerinin önemi bir kez daha vurgulanıyor.

Özellikle süt kalitesi, nişasta oranı ve pişirme süresi gibi detaylar, kazandibinin o pürüzsüz kıvamına ve hafif karamelleşmiş yüzeyine ulaşmak için kritik noktalar arasında yer alıyor.

Peki, gerçek kazandibi nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı su

Bir tencereye sütü alarak başlayın. Sütün içine şeker, pirinç unu ve unu ekleyip güzelce karıştırın. Kısık ateşte, topaklanmasına izin vermeden sürekli karıştırarak pişirin. Sabırla karıştırdıkça karışım yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor.

Kıvamı yakaladığınız anda vanilini ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karışım iyice koyulaşıp muhallebi kıvamına geldiğinde ise ocaktan alabilirsiniz.

Hazırladığınız muhallebiyi önceden ıslattığınız bir tepsiye dökün ve üst yüzeyini pürüzsüz bir hale getirin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, tatlının üstü altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıkan kazandibini önce oda sıcaklığında soğutun. Soğuduktan sonra dilimleyip birkaç saat de buzdolabında dinlendirin. Sonrasında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!