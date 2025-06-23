Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasının ardından sınava katılım sağlayan milyonlarca aday baraj puanın kalkıp kalkmadığı konusunda araştırmalarına hız kazandırdı.

2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri için tercihlerini yapacak olan adaylar tarafından YKS baraj puanı araştırması başladı.

TYT-AYT-YDT sınavları kapsamında YKS baraj puanının kaldırılıp kaldırılmadığı büyük bir merak konusu olmuş durumda. Peki, YKS baraj puanı kalktı mı? TYT AYT YDT baraj puanı gerekli mi?

2025 YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI, KALKTI MI?

2022 yılından itibaren geçerli olarak üniversite sınav sisteminde değişikliğe gidildi. TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) için uygulanan YKS baraj puanı kaldırıldı.

Önceden adayların tercih yapabilmesi için TYT'den en az 150, AYT'den ise 180 puan alması zorunluyken, yeni düzenlemeyle birlikte bu sınır kalktı.