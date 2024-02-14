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YKS başvuruları ne zaman sona erecek? 2024 YKS sınavı ne zaman?

YKS başvuruları ne zaman sona erecek? 2024 YKS sınavı ne zaman? 2024-YKS başvurularının ne zaman biteceği gündemde yer alıyor. Peki, YKS sınavı başvurusu ne zaman sona erecek? İşte merak edilenler...