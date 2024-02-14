YKS başvuruları ne zaman sona erecek? 2024 YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için başvurular geçen hafta başladı.
YKS başvurularının tarih bilgileri adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
Sınava girecek olan adaylar başvuruların ne zaman sona ereceğini öğrenmek istiyor.
ÖSYM sınav takvimine göre, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
Peki, YKS başvuruları ne zaman sona erecek? İşte merak edilen o tarih...
YKS başvuruları ne zaman sona erecek?
2024 YKS sınavı için başvurular, 26 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
2024-YKS sonuçlarının ise 17 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.