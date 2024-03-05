YKS sınavına girecekler dikkat! Bugün itibariyle resmen başladı...

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8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları son günlerde gündemdeki yerini koruyor.
Bilindiği üzere YKS sınavı için başvurular 1 Şubat ile 26 Şubat tarihleri arasında yapıldı.
2024 YKS sınavına girecek olan milyonlarca aday başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirdi.
YKS başvurularının sona ermesinin ardından gözler YKS geç başvuru tarihlerine çevrildi.
Geç başvurular bugün başladı
YKS başvuru tarihini kaçıranlar için 2 gün sürecek olan geç başvuru süreci 5 Mart itibariyle başladı.
Geç başvurular 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.