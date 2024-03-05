Haberler



Bilgi



YKS sınavına girecekler dikkat! Bugün itibariyle resmen başladı...

YKS sınavına girecekler dikkat! Bugün itibariyle resmen başladı... Haziran ayında yapılacak olan YKS sınavı için geç başvuruların ne zaman başlayacağı merak uyandırdı. İşte YKS geç başvuru tarihleri hakkında merak edilenler...