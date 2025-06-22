YKS tercih tarihleri 2025: Üniversite tercihleri ne zaman?

Milyonlarca öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ilk oturumunu tamamladı.
Bugün ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına girecek olan adaylar şimdi gözünü tercih dönemine çevirdi.
Üniversite hayali kuran gençler, tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağını ve tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi araştırıyor.
Peki, üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
YKS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz’da ilan edilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih kılavuzunun da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin resmi sitesi olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması aracılığıyla yapabilecek.
Tercih işlemleri, adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirilecek.