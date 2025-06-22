YKS tercih tarihleri 2025: Üniversite tercihleri ne zaman? Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS maratonunda sona geliniyor. Tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı ve tercih işlemlerinin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?