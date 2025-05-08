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YÖKDİL 2 ne zaman yapılacak? YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman başlayacak?

YÖKDİL 2 ne zaman yapılacak? YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından her yıl seneden iki kez yapılan YÖKDİL sınavının ilki 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşti. İlk sınava çeşitli nedenlerden dolayı katılım sağlayamayan binlerce aday 2025 yılının ikinci YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağım konusundaki araştırmalarına başladı. Peki YÖKDİL 2 ne zaman yapılacak? YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman başlayacak?