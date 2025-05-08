Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından senede iki kez yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (YÖKDİL) ilki geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşti.
Yüksek lisans ve doktora başvurusunda bulunacak adaylar tarafından çeşitli nedenlerden dolayı kaçırılan ilk sınavın ardından ikinci YÖKDİL sınav başvuru tarihi konusundaki araştırmalar hız kazandı.
Binlerce aday tarafından araştırılan YÖKDİL 2 sınav tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından netleşmişti. Peki, YÖKDİL 2 ne zaman yapılacak? YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman başlayacak?
YÖKDİL-2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran tarihleri arasında alınacak.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.