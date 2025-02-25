Yumurta satışlarında yeni dönem: Üretim azaldı, sınırlama geldi!

Haber Merkezi

ABD, iki yılı aşkın süredir kuş gribi salgınıyla mücadele ederken, milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi ülkede büyük bir yumurta krizine yol açmasına neden oldu.

Üretimin azalmalar meydana gelirken arzda daralmaların yaşanması fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

Son 1 yılda yumurta maliyetleri 3,50 dolardan 5,29 dolara çıkarak yüzde 51 oranında artarken, Tarım Bakanlığı bu artışın 2025’te yüzde 20 daha yukarı çıkabileceğini dile getirilirdi.

Hal böyleyken tedarik sıkıntısı yaşayan zincir marketlerde uygulanmaya başlanan yeni uygulamalar dikkat çekti.

KARNE İLE YUMURTA SATIŞI YAPILIYOR

Yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle ABD’de birçok zincir marketin yumurta satışına kota koymasına da neden oldu.

Restoranlar yumurtalı yemeklerin fiyatlarını artırırken, bazı marketlerde karne ile satışlar başladı. Ülkenin en popüler kahvaltı restoranlarından Waffle House her bir yumurta için 50 cent ücret almaya başladı.

Bazı marketlerde başlatılan karne ile yumurta satışı ise gündemde büyük bir şaşkınlığa neden oldu.