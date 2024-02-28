Yumurtayı haşlarken suyuna bir tutam atın, kabukları kendiliğinden soyulacak Haşlanmış yumurtanın kabuklarını kolayca soymak isteyenler doğal yöntemler arıyor. İşte yumurtanın kabuklarını daha kolay soymanızı sağlayacak doğal yöntemler...

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Haşlanmış yumurtanın kabuklarını soymak bazen kabus haline dönüşebiliyor.

Zor soyulan kabukları daha rahat soymanızı sağlayacak bazı doğal yöntemler mevcut.

Haşlanan yumurtaların kabuklarını soymak için artık dakikalarca uğraşmanıza gerek yok.

Bu yöntem ile haşlanmış yumurtanın kabukları saniyeler içinde soyuluyor.

Haşlanmış yumurtanın kabuklarını rahatça soymak için deneyebileceğiniz bazı doğal yöntemler bulunuyor.

Bu doğal yöntemler arasında en çok işe yarayanlardan biri haşlayacağınız yumurtanın suyuna tuz eklemektir. Suya eklenen tuz kabukların yumuşamasını sağlayarak kabukların kolayca soyulmasını sağlıyor.

Yumurta kabuklarını daha rahat soymak için kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise yumurtayı haşladıktan sonra kabuğuyla birlikte soğuk suyun içinde bekletmektir. Soğuyan yumurtanın kabuktan ayrılması daha hızlı ve kolay olacaktır.