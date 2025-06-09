Yunanistan'da kapılarda pet şişe görürseniz şaşırmayın: İşte sebebi

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Yunanistan’ın Sakız Adası, yaz aylarında en çok tercih edilen Ege adalarından biri.

Hem Türkiye’ye yakınlığı hem de doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Sakız Adası’nda gezip dolaşırken her köşe başında fotoğraf çekmek isteyeceğiniz kadar estetik manzaralar sizi bekliyor.

Ancak adanın sokaklarını gezerken çoğu kişinin dikkatini çeken ve merak ettiği bir detay daha var: Birçok evin önünde ya da duvar diplerinde su dolu pet şişeler görüyorsunuz.

İlk başta belki “su şişeleri neden dışarıda bırakılmış?” diye düşünüyorsunuz. Ama işin sırrı, oldukça ilginç ve geleneksel bir inanışa dayanıyor.

SEBEBİ ŞAŞIRTICI

Bu su dolu pet şişeler, kedileri ve köpekleri uzak tutmak için oraya konuluyor.

Ada halkının inanışına göre: Su dolu şeffaf şişeler, güneş ışığını yansıtarak hayvanların dikkatini dağıtıyor.

Yansıyan ışık veya sudan gelen görüntü, hayvanları rahatsız ediyor veya korkutuyor. Bu yüzden kediler veya köpekler o alana idrar yapmak, yatmak, çöp karıştırmak gibi davranışlardan kaçınıyor.

Kısacası; su dolu pet şişeleri bir tür “doğal caydırıcı” olarak görülüyor.