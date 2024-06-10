Yürekleri ağza getirdi! Öldü sanılıyordu cenazesinde canlandı… Akıllara durgunluk veren olaylarda bir yenisi daha yaşandı. Cenazesinde canlanan kadın yürekleri ağızlara getirdi. İşte, öldü sanılan kadının bakın nerede canlandı…

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Huzurevinde yaşayan 74 yaşındaki bir kadın öldü sanılarak cenaze evine götürüldü ancak gerçek akıllara durgunluk verdi.

ABD eyaletlerinden olan Nebraska’da bir huzurevinde yaşayan Constance Glantz isimli bir kadın geçtiğimiz günlerde yaşadığı huzurevinde öldüğü açıklanmasının ardından yerel bir cenaze evine getirildi.

Cenaze evinde bulunan personel ise yaşlı kadının nefes aldığını fark ederek kalp masajına başladı. Kalp masajının ardından hastaneye kaldırılan kadına acil olarak müdahale edildi.

İkinci kez öldü…

Akıllara durgunluk veren olayda Constance Glantz isimli yaşlı kadın yanlış anlaşılma sonucu getirildiği cenaze evinde her ne kadar ölmediği anlaşılarak hastaneye kaldırılsa da hastenede yapılan müdahalelere rağmen ikinci kez öldüğü belirtildi.

Polis yaşlı kadının ölümü ardında herhangi bir suç olup olmadığını ise araştırmaya devam ediyor.