Yürüyen merdiven basamaklarının oluklu olmasının sebebi bakın neymiş…

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Gün içerisinde hastanede, alışveriş merkezlerinde, metrolarda ve daha birçok yerde karşımıza çıkan yürüyen merdivenlere dikkatle bakıldığında tasarımı oldukça dikkat çeker.

Düz bir merdiven olarak tasarlanmak yerine tırtıklı olarak tasarlanan merdiven basamaklarının neden bu şekilde tasarlandığı çoğu kişi tarafından merak edilir.

Tasarımda kullanılan tırtıklı basamaklar, yan kısımda küçük fırçalar, sona geldiğimizde ise dikkat çeken sarı bir çizgi oldukça dikkat çekicidir. Peki neden bu şekilde bir tasarım yapılmıştır. Bakın bu merdivenlerin bu şekilde tasarlanmasının altında yatan neden neymiş…

OLUKLU OLARAK TASARLANMIŞ ÇÜNKÜ

Yürüyen merdiven basamakları, üst kısımda düzleştikçe yandaki küçük fırçalar bir süpürge gibi devreye girerek çöp ve kirleri kenara itiyor. Peki, oluklar ne işe yarıyor? Bu oluklar, basamakların birbirine kilitlenmesini sağlayarak düzgün bir geçiş oluşturuyor ve yolcuların daha konforlu bir şekilde iniş-çıkış yapmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca tırtıklı yapı, düşen nesnelerin merdiven altına sıkışmasını önlüyor. Fotokopi makinesine kağıt sıkışması gibi düşünün, eğer basamaklar tamamen düz olsaydı, düşen nesneler kolayca sıkışabilirdi. Tırtıklı yapı sayesinde yürüyen merdiven daha güvenli ve verimli hale geliyor.

Bununla da sınırlı değil! Ekstra tutuş sağlayarak ayakkabıların basamağa daha iyi oturmasını sağlayan bu tasarım, bir nevi güvenlik önlemi işlevi de görüyor. Henüz yürüyen merdivenlerde çöpleri otomatik temizleyen bir mekanizma yok, ancak bu detay, çöplerin kenara itilmesini kolaylaştırarak bir çözüm sunuyor.

Kısacası, yürüyen merdivenlerin basamaklarındaki tırtıklar sadece estetik bir detay değil, güvenlik ve işlevselliğin mükemmel bir kombinasyonu!