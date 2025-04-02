Yüz binlercesi toplatılıyor! Yumurtalar raflardan kalkıyor: İşte, nedeni

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ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Teftiş Sevisi (FSIS) tarafından yapılan incelemeler sonucundan yumurtalar hakkında çarpıcı bir karar alındı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, sodyum hipoklorit içerebilecek sıvı yumurta ürünlerinin ülke genelinde geri çağrıldığını duyurdu.

Geri çağrılan ürünlerin toplam miktarı 212.000 poundu aştığı dikkat çekti. Sağlık üzerinden olumsuz etki yaratması nedeniyle tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

O ETİKETE İÇEREN ÜRÜNLER TOPLATILIYOR

Cargill Kitchen Solutions, 12 ve 13 Mart 2025 tarihlerinde üretilen sıvı yumurta ürünlerini geri çağırılan ürünlerinin kartonlarında “G1804” numarası bulunduğu belirtildi.

FSIS, geri çağrının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu ürünlerin potansiyel olarak sodyum hipoklorit yani temizleme solüsyonu içerebileceği vurgulandı.

Yapılan testler ve değerlendirmeler sonucunda, bu ürünlerin tüketilmesinin sağlık üzerinde olumsuz bir etki yaratması ya da ciddi bir risk oluşturması beklenmediği ifade edildi.

Ancak bu ürünleri satın alanların tüketmemeleri ve gıda hizmeti sağlayıcılarının da bu ürünleri servise sunmamaları gerektiği söylendi. Ürünler, tüketiciler tarafından atılmalı veya satın alındığı yere iade edilmesi gerektiği belirtildi.