Yüz felci geçirmişti! İlyas Salman’ın son halini gören tanıyamadı

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Yeşilçam’ın efsane yapımları arasında yer alan birçok filmde başrolde yer alan İlyas Salman’ın geçtiğimiz günlerde yüz felci geçirdiği öğrenildi.
Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas, Banker Bilo, Kibar Feyzo, Beş Parasız Adam gibi başyapıtlarla hafızlara kazınan oyuncu son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
Uzun süredir görüntülenmeyen İlyas Salman, ortaya çıktı. Yüz felci geçirdiği ortaya çıkan oyuncunun konuşmakta güçlük çektiği görüldü.
Yüz felci etkilerinin açıkça görüldüğü usta sanatçıya hayranlarından geçmiş olsun mesajı yağdı.
SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ