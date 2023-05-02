Yüzde yüz zararsız! Bu baharatı gören karınca 3 saniyede gidiyor... Sıcak havalarla birlikte evlere misafir olan karıncalar, rahatsız edici olabiliyor. Bu noktada karıncaları uzaklaştırmanın en doğal yolu, baharatlardan geçiyor. İşte karıncaları öldürmeden, evden kovacak baharatı açıklıyoruz...

Yaz ayları güzel hoş ancak evdeki haşerelerin artması da cabası...

Özellikle mutfak köşelerinde, tezgahta, yerlerde karıncalara rastlamak mümkün.

Karıncalar, sıcak havayla birlikte evlere konuk olmayı severler. Hal böyle olunca, karıncaları doğal bir şekilde uzaklaştırmak isteyenler için iş başa düşüyor.

Karıncalara zarar vermeden yuvalarına dönmeyi sağlayacak en doğal yol, baharatlar...

Özellikle bir tanesi var ki, onu gören karınca pılını pırtını toplayacak!

İşte karınca kovan baharat...

Karıncalara tarçın tuzağı

Karıncalar, dış dünya ile iletişimlerini koku yoluyla sürdürürler. Tarçının feromon hormonuna etkisi, evlerdeki karınca istilası sorununu çözmeye yeter.

Tarçının her türünü kullanabilirsiniz; çubuk, toz veya esans yağı fark etmez. Karıncaların hükmü altına giren bölgeye serpiştirerek uygulayabilirsiniz.

Çöp bidonları, pencereler ve çatlaklar, karıncaların görülebilme olasılığının yüksek olduğu yerlerdir.

Eğer tarçın esans yağı kullanıyorsanız, kapı girişlerine ve yine bulundukları alanlara çizgi halinde dökerek girişlerini engelleyebilirsiniz.

Böylece hem eviniz güzel kokacak, hem de karıncalar gidecek...