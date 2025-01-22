Zamlı Asker Maaşları 2025: General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş...

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TÜİK’in Ocak 2025 enflasyon verileriyle belirlenen %11,55’lik zam, memurların yanı sıra asker maaşlarını da etkiledi.
Teğmen, astsubay ve uzman çavuş gibi rütbelerde görev yapan askerler, yılın ilk 6 ayında geçerli olacak bu zam sayesinde maaşlarında önemli bir artış gördü.
Yapılan zamla birlikte görevdeki askerlerin yeni maaşları da merak konusu oldu.
Peki, asker maaşları ne kadar oldu? İşte Orgeneral, Albay, Yüzbaşı, Teğmen, Astsubay güncel maaşlar...
2025 ZAMLI ASKER MAAŞLARI
Orgeneral Maaşı: 145.461 TL
Tuğgeneral Maaşı: 115.565 TL
Albay Maaşı: 91.805 TL
Yüzbaşı Maaşı: 68.937 TL
Teğmen Maaşı: 64.252 TL
Astsubay Başçavuş Maaşı: 68.491 TL
Astsubay Üstçavuş Maaşı: 61.129 TL
Astsubay Maaşı: 56.778 TL
Uzman Çavuş Maaşı: 55.440 TL