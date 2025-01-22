Zamlı Asker Maaşları 2025: General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş...

Haber Merkezi

TÜİK’in Ocak 2025 enflasyon verileriyle belirlenen %11,55’lik zam, memurların yanı sıra asker maaşlarını da etkiledi.

Teğmen, astsubay ve uzman çavuş gibi rütbelerde görev yapan askerler, yılın ilk 6 ayında geçerli olacak bu zam sayesinde maaşlarında önemli bir artış gördü.

Yapılan zamla birlikte görevdeki askerlerin yeni maaşları da merak konusu oldu.

Peki, asker maaşları ne kadar oldu? İşte Orgeneral, Albay, Yüzbaşı, Teğmen, Astsubay güncel maaşlar...

2025 ZAMLI ASKER MAAŞLARI

Orgeneral Maaşı: 145.461 TL

Tuğgeneral Maaşı: 115.565 TL

Albay Maaşı: 91.805 TL

Yüzbaşı Maaşı: 68.937 TL

Teğmen Maaşı: 64.252 TL

Astsubay Başçavuş Maaşı: 68.491 TL

Astsubay Üstçavuş Maaşı: 61.129 TL

Astsubay Maaşı: 56.778 TL

Uzman Çavuş Maaşı: 55.440 TL