Zamlı doktor maaşları 2025: Hemşire, doktor, uzman doktor, emekli doktor…

Haber Merkezi

2025 yılı itibarıyla memur ve memur emeklilerine yapılan maaş artışı gündeme damgasını vurdu.

Yapılan zammın ardından, memurların maaşları yüzde 11.54 oranında artarken, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15.74 oranında bir zam yapıldı.

Ancak, maaş artışlarının en çok merak edilen kısmı sağlık çalışanları oldu.

Peki, doktorlar, hemşireler ve uzman doktorların zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar…

2025 DOKTOR MAAŞLARI

Doktor Maaşı

Ortalama Doktor Maaşı: 107.143 TL

En Düşük Doktor Maaşı: 85.246 TL

En Yüksek Doktor Maaşı: 182.083 TL

Uzman Doktor Maaşı

Anestezi Uzmanı: 110.000 – 180.000 TL

Beyin Cerrahı: 130.000 – 200.000 TL

Kalp Cerrahı: 120.000 – 190.000 TL

Genel Cerrah: 90.000 – 150.000 TL

Ortopedi Uzmanı: 95.000 – 170.000 TL

Kulak Burun Boğaz Uzmanı: 100.000 – 170.000 TL

Emekli Doktor Maaşı

Önceki maaş:41.100 TL

Zamlı maaş: 45.847 TL

Hemşire Maaşı

Önceki maaş: 47.909 TL

Zamlı maaş: 53.442 TL

Emekli Hemşire Maaşı

Önceki maaş: 28.154 TL

Zamlı maaş: 31.405 TL