Zamlı doktor maaşları 2025: Hemşire, doktor, uzman doktor, emekli doktor…

2025 yılı itibarıyla memur ve memur emeklilerine yapılan maaş artışı gündeme damgasını vurdu.
Yapılan zammın ardından, memurların maaşları yüzde 11.54 oranında artarken, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15.74 oranında bir zam yapıldı.
Ancak, maaş artışlarının en çok merak edilen kısmı sağlık çalışanları oldu.
Peki, doktorlar, hemşireler ve uzman doktorların zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar…
2025 DOKTOR MAAŞLARI
Doktor Maaşı
Ortalama Doktor Maaşı: 107.143 TL
En Düşük Doktor Maaşı: 85.246 TL
En Yüksek Doktor Maaşı: 182.083 TL
Uzman Doktor Maaşı
Anestezi Uzmanı: 110.000 – 180.000 TL
Beyin Cerrahı: 130.000 – 200.000 TL
Kalp Cerrahı: 120.000 – 190.000 TL
Genel Cerrah: 90.000 – 150.000 TL
Ortopedi Uzmanı: 95.000 – 170.000 TL
Kulak Burun Boğaz Uzmanı: 100.000 – 170.000 TL
Emekli Doktor Maaşı
Önceki maaş:41.100 TL
Zamlı maaş: 45.847 TL
Hemşire Maaşı
Önceki maaş: 47.909 TL
Zamlı maaş: 53.442 TL
Emekli Hemşire Maaşı
Önceki maaş: 28.154 TL
Zamlı maaş: 31.405 TL