Zamlı Ramazan ve Kurban ikramiyesi ne kadar, kaç lira 2024? Emekli vatandaşlara bayram öncesi ödenecek olan ikramiyeler zamlandı. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı ikramiyesi kaç TL? İşte zamlı ikramiye tutarı...

ensonhaber.com

Emekliler bir müjdeyi daha aldı.

2019 yılından beri Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere ödenen ikramiyeler, zamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de sinyalini verdiği artışı bizzat duyurdu.

Bu kapsamda milyonlarca emekli vatandaşlar, yeni zamlı ikramiyeleri araştırıyor.

Ramazan ikramiyesi ne kadar, Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu, Bayram ikramiyeleri kaç TL, gibi sorular gündemde yerini aldı.

İşte 2024 yılı bayram ikramiyesi tutarı...

2024 Ramazan ve Kurban ikramiyesi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklinin bayram ikramiyesini yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi. Böylelikle, 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyeleri 3 bin TL oldu.

İkramiye tarihleri 2024

2024 yılında bayram ikramiyeleri, 9 Nisan Ramazan Bayramı ve 15 Haziran Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılacak.