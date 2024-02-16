Zamlı Ramazan ve Kurban ikramiyesi ne kadar, kaç lira 2024?

Emekliler bir müjdeyi daha aldı.
2019 yılından beri Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere ödenen ikramiyeler, zamlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de sinyalini verdiği artışı bizzat duyurdu.
Bu kapsamda milyonlarca emekli vatandaşlar, yeni zamlı ikramiyeleri araştırıyor.
Ramazan ikramiyesi ne kadar, Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu, Bayram ikramiyeleri kaç TL, gibi sorular gündemde yerini aldı.
İşte 2024 yılı bayram ikramiyesi tutarı...
2024 Ramazan ve Kurban ikramiyesi açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklinin bayram ikramiyesini yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi. Böylelikle, 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyeleri 3 bin TL oldu.
İkramiye tarihleri 2024
2024 yılında bayram ikramiyeleri, 9 Nisan Ramazan Bayramı ve 15 Haziran Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılacak.