Zamlı servis tarifesi: Okul servis ücretleri açıklandı mı, ne kadar 2025-2026?

Okulların açılmasına geri sayım sürerken, velilerin gündemine servis ücretleri geldi.

Her yıl yeniden belirlenen okul servis ücretlerine zam gelip gelmediği merak konusu oldu.

Vatandaşlar UKOME kararlarını yakından izlerken, servis sağlayıcıları da tarifedeki olası değişiklikleri bekliyor.

UKOME tarafından belirlenen servis tarifesi, mesafe aralıklarına göre kademeli olarak uygulanıyor. Bu tarifede okulların açık olduğu gün sayısı da ödeme tutarlarını etkiliyor.

Peki; 2025-2026 okul servis ücretleri açıklandı mı, zamlandı mı? Okul servislerine ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

GÜNCEL OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ 2025

UKOME'de gündeme gelen yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi kabul edilmedi. Bu nedenle şu anda uygulanan servis ücret tarifesi geçerliliğini koruyor.

Servis ücretleri şu şekilde:

Mesafe - Aylık Ücret - Yıllık Ücret

0-1 km - 2.605,00 - 23.445,00

1-3 km - 2.790,00 - 25.110,00

3-5 km - 3.015,00 - 27.135,00

5-7 km - 3.144,00 - 28.296,00

7-9 km - 3.315,00 - 29.835,00

9-11 km - 3.840,00 - 34.560,00

11-13 km - 4.420,00 - 39.780,00

13-15 km - 4.642,00 - 41.778,00

15-17 km - 5.011,00 - 45.099,00

17-19 km - 5.298,00 - 47.682,00

19-21 km - 5.638,00 - 50.742,00

21-23 km - 5.872,00 - 52.848,00

23-25 km - 6.100,00 - 54.900,00

25 km'yi aşan km için - 53,33