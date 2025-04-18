Zehirlenme riski taşıyor: 14 binden fazla grip ilacı toplatılıyor!

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ABD Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu (CPSC) tarafından sürdürülen denetimler kapsamında soğuk algınlığı ve grip semptomlarını tedavi etmek için kullanılan 14 bin 250 paket ilaç hakkında geri çağrılma başlatıldı.

Söz konusu geri çağırmanın ise Safetussin Max Strength Multi-Symptom Cough tarafından üretilen Cold & Flu ilacının 14.250 paketini kapsadığı öğrenildi.

Özellikle çocuklarda potansiyel zehirlenme riski nedeniyle alınan bu önlem, ürün ambalajının çocuklara dayanıklı ambalaj standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle duyuruldu.

CİDDİ ZEHİRLENMELERE NEDEN OLABİLİYOR

CPSC tarafından yapılan incelemelerde, blister ambalajdaki tabletler alüminyum kaplamaya basıldığında kolayca çıkarılabiliyor ve bu durum çocukların ilacı yanlışlıkla yutma riskini artırarak ciddi zehirlenmelere yol açabileceği belirtildi.

Geri çağırma, özellikle 24 tabletlik paketlerdeki Safetussin Max Strength Multi-Symptom Cough, Cold & Flu ürünlerini kapsıyor.

Hipertansiyon ve diyabet hastası yetişkinler için güvenli olduğu belirtilen bu ilaç, mavi, turuncu ve kırmızı karton kutularda satışa sunulmuştu. Temmuz 2024 ile Mart 2025 arasında H-EB, Harris-Teeter gibi büyük market zincirleri ve bağımsız eczaneler dahil olmak üzere birçok perakende noktasında satıldığı bildirildi.

CPSC, şu ana kadar ambalaj kusuruyla ilgili herhangi bir yaralanma veya olay bildirilmediğini belirtti. Tüketicilere, ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklamaları ve geri çağırma süreci için Kramer Laboratories ile iletişime geçmeleri tavsiye edildi.