Zeka ister: Kapının şifresini çözebilen muhteşem IQ'lu çıkıyor IQ'su yüksek kişiler, kapıyı açacak şifreyi 7 saniyede bulabiliyor. Onlardan biri misin? Şimdi zekanızı test edin!

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Resimli bulmacalar, okuyucunun eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini test eden bir tür zeka oyunudur. Bu zorlukların zekayı artırma ve konsantrasyonu geliştirme potansiyeli vardır.

Paylaşılan görselde yedi vazo ve iki heykelle dolu bir oda görülüyor.

Kapı bir şifre ile kilitlenmiştir ve okuyucuların görevi 7 saniyede şifreyi bulmaktır.

Bu zeka bulmacası zekanızı test edecek. Zamanınız şimdi başlıyor!

Resme bakın ve dikkatlice inceleyin.

Şifreyi belirlediniz mi?

Resmi dikkatlice inceleyin; bulmacayı çözmeye çok yaklaşmış olabilirsiniz.

Ve..

Süre doldu.

Şifreyi bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Bulmacayı çözemeyenler çözüm için aşağıya kaydırabilirler.

Odada yedi adet vazo olduğundan kapıyı açmanın şifresi vazodur.