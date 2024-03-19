Zekat hesaplanırken hangi borçlar düşülür? Zekat vermek isteyenler, borçlarını ne şekilde hesaplamalıdır? Zekat hesaplarken hangi borçlar düşülebilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ensonhaber.com

Zekat vermek isteyen vatandaşlar konu hakkında merak ettiklerini araştırıyor.

Zekat hesaplanırken hangi borçların düşüleceği sorusu birçok kişi tarafından yanıt arıyor.

Vatandaşlar dini konularda merak ettiklerini Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bulunan soru bölümüne sorabiliyorlar.

Din İşleri Yüksek Kurulu "Zekat hesaplanırken hangi borçlar düşülür?" sorusuna yanıt vererek vatandaşların meraklarını giderdi.

İşte Din İşleri Yükse Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt...

Soru

Zekat hesaplanırken hangi borçlar düşülür?

Din İşleri Yüksek Kurulu

Zekât vermekle yükümlü olan kişi, elindeki zekâta tâbi olan malından kul haklarına müteallik borçlarını düşer. Hanefî mezhebinin genel görüşüne göre, ödeme günü gelmiş veya gelmemiş olan borçlar bu konuda aynı hükme tâbidir. Ancak Hanefîlerden bir kısım âlimlerin görüşüne göre, sadece vadesi gelmiş olarak birikmiş ve alacaklısı tarafından talep edilen borçlar düşülür; henüz ödeme günü gelmemiş olan borçlar düşülmez.

Zira bu tür veresiye borçlar genellikle alacaklıları tarafından istenmez; ödeme günü gelmiş olan borçlar istenir. Şâfiî mezhebinin meşhur olan görüşüne göre ise hiçbir borç, zekâta tâbi olan malların hiçbirisinden düşülmez, dolayısıyla borçluluk hâli zekât vermeye engel değildir.

Günümüzde ödeme planı uzun bir takvime bağlanmış olan ve ileriki yıllarda düzenli olarak ödenecek olan kamu, TOKİ, kooperatif, kredi türü borçlar, bütünüyle zekât malından düşülmemelidir. Zira bu ödeme takvimleri 10-20 yıllık çok uzun vadeleri kapsamakta ve insanlar bu borçları hemen o yılda ödeme durumuyla karşı karşıya kalmamaktadırlar.

Bu bakımdan kişinin elinde bulunan zekâta tabi mallardan, sadece o zekât yılına ait olan birikmiş borçlar, vadesi o yıl içinde dolmuş veya dolacak olan ve dolayısıyla o zekât yılı içinde hemen ödenmesi gereken borçlar düşülmelidir. Zira zekât, yıllık bir ibadettir.