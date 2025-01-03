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Zembilli köyü nerede, gerçekte var mı? Zembilli dizisi bakın aslında nerede çekiliyormuş

Zembilli köyü nerede, gerçekte var mı? Zembilli dizisi bakın aslında nerede çekiliyormuş ATV’nin merakla beklenen Zembilli dizisi, bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Dizinin çekim mekanları merak konusu oldu. Peki, Zembilli Köyü gerçekte var mı? Zembilli dizisi nerede çekiliyor? İşte çekim yerleri…