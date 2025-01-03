Zembilli köyü nerede, gerçekte var mı? Zembilli dizisi bakın aslında nerede çekiliyormuş

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Zembilli, bu akşam ekranlara geliyor.
Kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu ve Dilaray Yeşilyaprak gibi isimleri buluşturan dizi, Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönüp Anadolu'ya bakan bir kasabada geçiyor.
Zembilli köyü, dizinin başrolünde yer alan karakterlerin hayatını şekillendirirken, izleyicilerin aklında bir soru oluştu: Zembilli köyü gerçekten var mı?
Zembilli dizisi bakın nerede çekiliyor.
ZEMBİLLİ KÖYÜ NEREDE?
Zembilli Köyü gerçekte bulunmuyor. Dizinin çekimleri, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapılıyor.
Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasında geçen hikayeyi konu alan Zembilli, köyün sakinlerinin acı, tatlı ve sürükleyici yaşam mücadelesini ekrana taşıyor.