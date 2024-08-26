Zeytin ticaretinde böylesi görülmedi! Zeytini altınla kapladılar, yok satıyorlar... Altın tozuna batırılmış onca ürünün ardından bu kez kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı zeytinin altınla kaplanması görenleri şaşkına çevirdi. Zeytinler hep adetle satışa çıkıyor hem de dolar kazandırıyor...

Editör: Seda Yeşilyurt

30 yılı aşkı bir süredir zeytin ticareti yapan Levent Usluer, zeytinleri altın tozuna batırarak satışa başlaması görenleri şaşkın çevirdi.

Yenilebilir altın kaplamalı zeytinin Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan patent haklarını da alarak altın kaplamalı zeytin ticaretini tescilleyerek bu da oldu dedirtti.

Zeytinleri yenilebilir altın tozu ile kaplayarak satışını yapan Usluer, taleplere yetişmekte güçlük çektiğini de belirtti.

24 ADEDİ 300 DOLAR

Ortadoğu ülkeleri ve Arap şeyhleri tarafından inanılmaz bir talep gören altın kaplamalı zeytinler zengin sofraların yeni trendi haline gelmeyi başardı.

Kilo hesabının yapılmasının bir kenarda kaldığı altın kaplamalı zeytinler adet üzerinden fiyatlandırılırken 24 adedi 300 dolardan alıcı buluyor.

Ayrıca altın kaplamalı zeytin üreticisi Usluer bu girişimi hakkında, “Uzun yıllardır Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız, uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonrasında yenilebilir altın kaplama zeytin ürettik. Zeytin kendi başına çok değerli bir ürün, biz zeytine daha da değer katmayı düşündük.

Gerekli belgelerimizi aldık ve patent işlemlerini tamamladık. Ürünümüze şu anda yurtdışından çok yoğun talepler alıyoruz. Özellikle Arap ülkelerinden çok yoğun talepler geliyor ve taleplere yetişemiyoruz. Bir kutusunu 500 dolardan satışa sunuyoruz” ifadelerini kullandı.