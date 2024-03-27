Zeytinyağı ile tuzu karıştırın, o ağrıları temelli unutun…

İçerisinde barındığı sağlıklı bileşenler sayesinde sağlığınız için birçok fayda sağlayan zeytinyağı türlü yöntemlerle adeta bir şifa deposu oluyor.
Yemeklere kattığı lezzetlerin yanında sağlığınız içinde ilaç gibi olan zeytinyağı mucizevi etkileriyle uygulayanları şaşırtıyor.
Kemik sağlığını güçlendirmede, sindirim sisteminin düzenlenmesinde ve kan basıncının düzenlenmesinde fazlasıyla kullanılan zeytinyağının içerisine ilave edeceğiniz bir tutam tuz o ağrılardan kurtulmanızda da oldukça yardımcı olacaktır.
Zeytinyağı ile tuzu karıştırın…
Gün aşırı sıkça yaşanan baş ağrısı, boyun ağrısı, kas ve eklem ağrısı gibi sorunlarla mücadele etme noktasında son derece başarılı olan zeytinyağı tuz karışımı, yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde de kalp sağlığını koruma altına almaya yardımcı olmaktadır.
10 yemek kaşığı kaya tuzu ile 1 su bardağı zeytinyağını iyice ezerek karıştırın. Bu iki malzemenin homojen olacak şekilde karıştığından emin olmanız çok önemlidir.
Ardından karışımı hazırladıktan sonra bölgeye güzelce sürerek masaj yapabilir ve tüm ağrılarınızdan doğal şekilde kurtulabilirsiniz.