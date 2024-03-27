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Zeytinyağı ile tuzu karıştırın, o ağrıları temelli unutun…

Zeytinyağı ile tuzu karıştırın, o ağrıları temelli unutun… Zeytinyağı sağlığınız için sağladığı birçok fayda ile bilinir. Sağlığınız için faydalarının yanına ekleyeceğiniz tuz karışımı ile o ağrıları tamamıyla unutacak mucizevi etkilerine inanamayacaksınız. İşte, zeytinyağı ve tuz karışımı…