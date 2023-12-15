Zeytinyağına ondan bir kaşık ekleyin ayak kokusuna elveda deyin… Hemen herkesin yaşadığı sorunlardan biri olan ayak kokusundan kurtulmak aslında bu kadar kolaymış. Herkesin evinde bulanan bu gıdayı zeytinyağına eklediğinizde kokudan eser kalmıyor.

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Ayak kokusu, cinsiyet ve yaş ayırmaksızın hemen herkesin yaşadığı utanç verici bir sorun. Çoğu zaman hijyen eksilkiği nedeniyle görülen bu sorun bazende kronik olabiliyor.

Kronik olmayan ayak kokusu ve dolaylı yolla çıkan ayak mantarına karşı evinizde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerden yardım alabilmeniz mümkün.

Ayak kokusu sorunuyla karşı karşıya kaldığınızda akla ilk gelen yöntem genellikle kimyasal içerikli ürünler oluyor. Ancak ne yazık ki bu yöntemler geçici olarak işe yaramaktadır.

Evde hazırlayacağınız zeytinyağı karışımı ile ayak kokusu ve mantardan kurtulamanız mümkün. Ayak kokusu ve mantara karşı zeytinyağına ekleyeceğiniz bu mucizevi gıda sorunları kökünden çözüyor.

Zeytinyağına bir kaşık…

Ayak kokusu ve mantardan kurtulmak için uygulayacağınız bu doğal yöntem ile sorunu kökten halldeceksiniz.

Bir kaşığı ile mucizeler yaratan yöntem, zeytinyağına bir kaşık karabiber eklemek. Zeytinyağı ve karabiber karışımı ayaklarınızda görülen ayak kokusundan tutun ayak mantarına kadar sorunların çözülmesine yardım ediyor.

Bu doğal yöntemi uygulamak isteyenlerin yapması gerekenler oldukça basit.

Yaklaşık 4 yemek kaşı zeytinyağının içerisine 1 kaşık karabiber ekleyip iyice karıştırın.

Daha sonra bu karışımı ayaklarınıza masaj yaparak uygulayın. Yedirme işleminin bitmesinin ardından karşımı ayağınızda 30 dakika kadar bekletin ve son olarak ayaklarınızı durulayın.

Bu yöntemi her akşam düzenli olarak temiz ve kuru ayaklarınıza uyguladığınızda ayak kokusu ve mantar şikayetlerinden kısa sürede kurtulduğunuzu görebilirsiniz.