Zihin jimnastiği: Gizli kurbağayı sadece dedektif olan 6 saniyede bulabilir… Gözleriniz ne kadar keskin? Bu resimde saklanan kurbağayı yalnızca en dikkatli gözler 6 saniyede fark edebilir! Peki siz yapabilir misiniz? Şimdi gözlerinizi test edin!

ensonhaber.com

Optik illüzyonlar, gözlerinizi ve zekanızı zorlayan, sıra dışı görüntülerdir.

Ancak, bu görüntüler sadece eğlenceli vakit geçirmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilim adamlarına beynimizin nasıl çalıştığını anlamalarında da yardımcı olur.

Bu tür illüzyonlar, gözlem becerilerinizi test ederken aynı zamanda bilişsel yeteneklerinizi geliştirebilir.

Optik illüzyonlarla düzenli olarak ilgilenmek, hafızanızın güçlenmesine ve problem çözme yeteneklerinizin keskinleşmesine katkıda bulunabilir.

Bu optik illüzyonda ise zeka sınırlarınızı zorlayacak bir bulmaca gizli. Yaprakların arasında gizlenen kurbağayı bulmak için sadece 6 saniyeniz var.

Yukarıda paylaşılan görselde yapraklar bulunuyor. Bu yaprakların arasında minik bir kurbağa var.

Yaprakların arasına gizlenen kurbağayı bulmak için 6 saniye veriliyor.

Hazırsanız, zamanlayıcıyı ayarlayın ve başlayın!

Kurbağayı 6 saniyede bulan kişiler en keskin gözlere sahip oluyor.

Bazılarınız henüz fark edemediyseniz üzülmeyin, aşağıdaki çözüme göz atın: