Zihin patlatan IQ testi! Sadece üstün zekalılar köpek balıklarının arasındaki balığı bulabiliyor

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Görsel bulmacaların beyninizin birçok bölgesini aynı anda harekete geçirdiğini biliyor muydunuz?

Karmaşık bir görüntüyü analiz ederken, beyninizin oksipital lobu şekilleri ve desenleri işlerken, prefrontal korteksiniz problem çözme ve karar vermeyle meşgul olur.

Gözlem becerilerinizi, konsantrasyonunuzu ve işlem hızınızı ölçen bu IQ testiyle kendinizi deneyin.

Eğer gizli balığı 5 saniyeden kısa sürede bulabilirseniz, üstün görsel algıya ve olağanüstü desen tanıma yeteneklerine sahip olabilirsiniz.

Hazır mısınız? Zihninizi test edin ve sonuçları kendiniz görün.

Resme yakından bakın. Bir grup köpekbalığı görüyorsunuz, hepsi keskin dişleriyle sırıtıyor.

Ama bunlardan biri köpekbalığı değil, aralarında gizlenmiş bir balık.

Göreviniz 5 saniye içinde farklı olan balığı bulmak.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, cevabı aşağıda verdik: