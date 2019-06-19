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Bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü

Karabük’te bilgisayar başında fazla vakit geçirdiği için tartıştığı oğlunu öldüren zanlı sağlık kontrolünden geçirildi.

İHA | 19.06.2019 - 02:29..
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Karabük'te bir baba, bilgisayar karşısında fazla vakit geçirdiği gerekesiyle önce oğluyla tartıştı, sonra bıçakla öldürdü.

OĞLUNU BIÇAKLADI

Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde meydana gelen olayda Ali G. bilgisayar başında fazla zaman harcadığını düşündüğü oğlu Emirhan Gün (26) ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada oğlunun elinden bıçağı alan baba Ali Gün, bıçağı oğluna doğru savurdu.

Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Emirhan Gün komşularından yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.Bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğlunu öldüren Ali G. ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Baba Gün ilk ifadesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü

"KPPS'Yİ KAZANAMADI, KENDİNİ EVE KAPADI"

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun olan 26 yaşından Emirhan Gün, girdiği KPSS’yi kazanamayınca kendini eve kapatarak bilgisayarda fazla vakit geçirmeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan Baba Ali Gün oğlu ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada baba eline geçirdiği bıçak ile oğlunu öldürdü.



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